UPDATED : நவ 16, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:04 PM
பழையனூர்: பழையனூரில் வீடுகள், தோட்டங்களில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளை இரவில் கீரி பிள்ளைகள் வேட்டையாடுவதால், விவசாயிகள் தவிப்பிற்குள்ளாகின்றனர்.
பழையனுார் அதனை சுற்றி சங்கங்குளம், சிவனாங்குளம், அச்சங்குளம், ஓடாத்தூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் விவசாயிகள் ஆடு, கறவை மாடு, கோழிகள், வாத்துகள் வளர்க்கின்றனர். வாரந்தோறும் திருப்புவனம் வார சந்தையில் இவற்றை விற்று, வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி செல்கின்றனர். விவசாயத்தில் வருமானம் இல்லாத காலகட்டத்தில் கால்நடை வளர்ப்பு மூலம் வருவாய் பெற்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில் கிராம தோட்டத்து வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் கோழிகளை கீரி பிள்ளைகள் வேட்டையாடுகின்றன. கண்மாய், கருவேல மரங்களுக்கு இடையே பதுங்கி இருக்கும் கீரி பிள்ளைகள் இரவில் கிராமங்களுக்குள் புகுந்து, இவற்றை வேட்டையாடுகின்றன.