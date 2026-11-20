கவலை பறவைக்காய்ச்சலால் கோழிகள் இறப்பு காரைக்குடி விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு
கவலை பறவைக்காய்ச்சலால் கோழிகள் இறப்பு காரைக்குடி விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 19, 2026 02:22 PM
காரைக்குடி: சாக்கோட்டை அருகே கோழிகள் பறவை காய்ச்சலால் பலியாகி வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் சாக்கோட்டை வட்டாரத்தில், விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு பிரதான தொழிலாக உள்ளது. வீடுகளில் ஆடு மாடு,கோழி வளர்ப்பில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவை தவிர, பண்ணை மற்றும் தோட்டங்களில் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் ஏராளமான விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், கோழிகள் பறவை காய்ச்சலால் தொடர்ந்து இறந்து வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இது குறித்து கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு உயிரிழக்கும் கோழிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கோழி வளர்க்கும் கே.ராமநாதன் கூறுகையில்;
ஜெயங்கொண்டான் நவத்தாவில்
கோழி வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். தற்போது பறவை காய்ச்சலால் கிராமங்களில் ஏராளமான கோழிகள் இறந்து விட்டன. இறந்த கோழிகளை வீசிவிடுவதால் பண்ணையில் உள்ள கோழிகளுக்கும் பறவை காய்ச்சல் பரவி விட்டது. ஏராளமான கோழிகள் இறந்துவிட்டது. கடந்த ஆண்டு பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்தோம். கோழிகளுக்கு வெள்ளை கழிச்சலுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பறவைக் காய்ச்சலுக்கு என்று ஊசி இல்லை. கால்நடைத்துறையினர் இறந்த கோழிகளை சோதனைக்காக கேட்டுள்ளனர்.
கோழிகளுக்கு எந்த இன்சூரன்சும் கிடையாது. கோழி வளர்ப்பவர்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடுகிறது. ஆடு, மாடுகளுக்கு இன்சூரன்ஸ் செய்யப்படும் நிலையில் கோழிகளுக்கும் இன்சூரன்ஸ் செய்ய வேண்டும். இழப்பை தாங்க முடியாமல் பலர் கோழி வளர்ப்பில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கால்நடைத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்;
பறவை காய்ச்சல் கடலூரில் மட்டுமே இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.பறவை காய்ச்சல் தானா என்பதை உறுதி செய்ய ஆய்வுக்காக இறந்த கோழிகளை போபாலுக்கு
அனுப்ப வேண்டும். பறவை காய்ச்சலுக்கு என்று தடுப்பூசி இல்லை. பறவைக்காய்ச்சல் பரவினால் கொன்று புதைக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் கோழிகளுக்கு மட்டுமின்றி மனிதர்களுக்கும் காய்ச்சல் பரவி விடும். இறந்த கோழிகளை கேட்டுள்ளோம். ஆய்வுக்குப் பிறகே பறவை காய்ச்சலா என்பது குறித்து தெரிய வரும் என்றனர்.