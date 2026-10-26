முதல்வரிடம் விருது பெற்ற இளைஞருக்கு பாராட்டு

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ADDED : அக் 08, 2026 08:17 PM
மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் அருளானந்தபுரத்தை சேர்ந்த இளைஞர் டி.எஸ்.பி.,யாக தேர்வு பெற்று முதல்வரிடம் விருது பெற்றதற்கு கிராம மக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
மானாமதுரை அருகே உள்ள அருளானந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி டேவிட்-இந்திராணி தம்பதியின் மகன் ஆனிஷ் பிரதீப் 32. இவர் குரூப் 4 தேர்வு எழுதி வி.ஏ.ஓ.,வாக தேர்வு பெற்று அரக்கோணத்தில் பணியாற்றினார். பின் குரூப் 2 தேர்வில் வெற்றி பெற்று சென்னையில் கூட்டுறவுத்துறையில் எஸ்.ஓ.,வாக பணியாற்றினார்.
மீண்டும் தனது முயற்சியால் போலீஸ் டி.எஸ்.பி.,யாக தேர்வானார். நேற்று முன்தினம் சென்னையில் நடைபெற்ற பயிற்சி நிறைவு விழாவில் முதல்வர் விஜய்யிடம் தங்கப்பதக்கம் பெற்றார். இதையடுத்து அருளானந்தபுரம் கிராம மக்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
அனீஷ் பிரதீப் டி.எஸ்.பி.,யாக தேர்வு பெற்று முதல்வர் விஜயிடம் தங்கப்பதக்கமும், வீரவாளும் பெற்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என அவரது தந்தை டேவிட் கூறினார்.