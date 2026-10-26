தேவர் ஜெயந்தியன்று முதல்வர் விஜய் பசும்பொன் வருகை இல்லை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தகவல்
தேவர் ஜெயந்தியன்று முதல்வர் விஜய் பசும்பொன் வருகை இல்லை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தகவல்
ADDED : அக் 25, 2026 02:30 PM
திருப்புத்துார்: தேவர் ஜெயந்திக்கு முதல்வர் விஜய் பசும்பொன் வருவதாக கூறப்படுவது தவறான தகவல். துணை ஜனாதிபதி வருகைக்காகத்தான் அங்கு ஹெலிபேட் அமைக்கப்படுகிறது, என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புத்துாரில் மருதுபாண்டியர் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய பின் அவரளித்த பேட்டி:
இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க.,வும் அ.தி.மு.க.,வும் சேர்ந்து, விட்டுக்கொடுத்து வேலை செய்தார்கள். இடைத்தேர்தலில் பணம் கொடுக்காமல், நான்கு மாத ஆட்சியின் சாதனை, முதல்வரின் செல்வாக்கை வைத்து வெற்றி பெற்றோம். அ.தி.மு.க.,வின் கோட்டையாக இருந்த தொகுதிகளை வென்றோம். தி.மு.க., அ.தி.மு.க.,வின் தவறுகளால் தான் இடைத்தேர்தல் வந்தது. இவர்கள் மேலும், மேலும் தவறு செய்தால் இடைத்தேர்தல்களையும் தவிர்க்க முடியாது.
செல்லுார் ராஜூ, எடப்பாடி அ.தி.மு.க.,வில் இருக்கிறாரா, அல்லது வேறு அ.தி.மு.க.,வில் உள்ளாரா என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும். சுயநலவாதிகள் சேர்ந்து அக்கட்சியை இல்லாமல் ஆக்கி விட்டார்கள்.
த.வெ.க.,வின் முதல் மாநாட்டில் அறிவித்த கொள்கையை இன்று வரை முதல்வர் ‛காம்ப்ரமைஸ்’ செய்து கொள்ளவில்லை. தமிழக மக்களின் நலனுக்காக மட்டுமே மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செல்கிறார்.
முதல்வர் தேவர் ஜெயந்திக்கு பசும்பொன் வருவதாக கூறப்படுவது தவறான தகவல். அங்கு துணை ஜனாதிபதி வருகைக்காகத்தான் 'ஹெலிபேட்' அமைக்கப்படுகிறது. அங்கு அதிகப்படியான கூட்டம் இருக்கும். கூட்டத்தை சமாளிக்கவே தற்போது கூடுதல் ரோடு வசதி ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
அதிக கூட்டம் வருமிடத்தில் முதல்வரின் வருகை மக்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்காது என்பதால் இந்தாண்டு அதுக்கான திட்டமிடல் இல்லை என்றார்.