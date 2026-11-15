தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம் மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கல்

குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம் மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கல்

குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம் மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கல்

UPDATED : நவ 14, 2026 03:43 AM

ADDED : நவ 13, 2026 05:10 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 14, 2026 03:43 AM ADDED : நவ 13, 2026 05:10 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காரைக்குடி: சாக்கோட்டை அருகேயுள்ள ஜெயங்கொண்டான் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு அமைச்சர் பிரபு மாணவ மாணவிகளுக்கு கேக் வழங்கினார்.

ஜெயங்கொண்டான் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் ரூ. 49.48 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்ட இரண்டு வகுப்பறை கட்டட திறப்பு விழா மற்றும் குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. கலெக்டர் ஆகாஷ் தலைமையேற்றார். கனிமவளத் துறை அமைச்சர் டி.கே பிரபு புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைத்ததோடு, குழந்தைகள் தின விழாவை முன்னிட்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு கேக் வழங்கினார்.

நிகழ்ச்சியில் முதன்மை கல்வி அலுவலர் பாலதண்டாயுதபாணி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us