/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 14, 2026 02:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 02:06 PM
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மானாமதுரை: பறையங்குளம் அரசு துவக்க பள்ளியில் குழந்தைகள் தினவிழா, அறிவியல் கண்காட்சி, உணவுத் திருவிழா வட்டார கல்வி அலுவலர் அஸ்மிதா பானு தலைமையில் நடந்தது.
தலைமை ஆசிரியை லலிதா திரிபுரசுந்தரி வரவேற்றார். விழாவில் மாணவர்கள் தங்களது வீடுகளில் சமைக்கப்பட்ட உணவுகளையும், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளையும் பார்வைக்கு வைத்திருந்தனர். சிறந்த படைப்புகளுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர்.உதவி ஆசிரியை வள்ளியம்மாள் நன்றி கூறினார்.