/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 16, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டை சேவுகன் அண்ணாமலை மெட்ரிக் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா நடந்தது. பள்ளி தலைவர் லட்சுமணன் தலைமை வகித்தார். ஆசிரியர் அர்ச்சுனன் வரவேற்றார். வழக்கறிஞர் செல்வராஜ், மாணவர்கள் பிரக்யா, பார்கவி, அக்சரா ஆகியோர் பேசினர். கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. பள்ளி முதல்வர் ஸ்ரீதேவி வரவேற்றார். ஆசிரியை நிரோஜா நன்றி கூறினார்.
* நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதர் கோயிலில் நடந்த விழாவிற்கு ரமேஷ் குருக்கள் தலைமை வகித்தார். நடனம், பேச்சு உட்பட கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.