/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 21, 2026 03:37 AM
ADDED : நவ 20, 2026 04:26 PM
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சிவகங்கை: நாட்டரசன்கோட்டை கே.எம்.எஸ்.சி., மகளிர் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா நடந்தது.
சிவகங்கை சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பு நீதிபதி அனிதா கிறிஸ்டி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் ராமச்சந்திரன், உமா, கலாம் உதவும் கரங்கள் தலைவர் முத்துப்பாண்டியன் பங்கேற்றனர். விழாவில் போதை பொருள் பயன்பாட்டை தடுத்தல், குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தலில் இருந்து விடுபடுதல், குழந்தை திருமணம் குறித்து சட்ட ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. மாணவிகளின் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது. ஆசிரியை சிவகாமி நன்றி கூறினார். ///