குழந்தைகள் இல்ல விருதுகருத்துரு வரவேற்பு

UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:37 PM
சிவகங்கை: குழந்தைகள் இல்ல சேவை விருதுக்கு கருத்துரு வரவேற்பதாக சிவகங்கை கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலன், சிறப்பு சேவை துறை கீழ் இயங்கும் அரசு குழந்தை இல்லம், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் மூலம் செயல்படும் குழந்தை இல்லம், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு ஆகிய 4 பிரிவுகளின் கீழ் உள்ள இல்லங்களுக்கு ரூ.4 லட்சத்துடன் கூடிய சேவை விருது வழங்கப்பட உள்ளது.
அரசு விதிப்படி சிறப்பாக செயல்படும் அரசு, அரசு சாரா குழந்தைகள் இல்லங்கள், குழந்தை பாதுகாப்பு அலகுகளுக்கு மாநில அளவில் தேர்வுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்து முன்மாதிரி சேவை விருது மற்றும் 4 பிரிவுகளுக்கு தலா ரூ. 1 லட்சம் வீதம் பரிசு தொகை வழங்கப்படும். இதற்கான கருத்துருவை அக்., 30 க்குள் சிவகங்கை, கலெக்டர் அலுவலகம், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் வழங்கலாம்.மேலும் விபரத்திற்கு 04575 240 166 ல் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றார். ///