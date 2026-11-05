மழை இல்லாததால் வாடும் மிளகாய் செடிகள்

ADDED : நவ 04, 2026 02:05 PM
இளையான்குடி: இளையான்குடியில் போதிய மழை இல்லாததால் குண்டு மிளகாய் செடிகள் வாடி வருகிறது.
சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட இளையான்குடி,
சாலைக்கிராமம்,சூராணம், முனைவென்றி
உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குண்டு மிளகாய் அதிகம் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. கடந்த மாதம் பெய்த மழையை
நம்பி இப்பகுதி விவசாயிகள் குண்டு மிளகாய் சாகுபடியில் ஈடுபட்டனர். தற்போது மிளகாய் செடிகள் முளைத்து வளரத் தொடங்கிய நிலையில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக மழை பெய்யாததால் ஈரப்பதம் குறைந்து, முளைத்த மிளகாய் செடிகள் தண்ணீரின்றி வாடத் தொடங்கியுள்ளன.
விவசாயிகள் கூறியதாவது,
ஒரு ஏக்கருக்கு இதுவரை ரூ.25 ஆயிரம் வரை செலவு செய்துள்ளோம்.
விதைகள், நிலத்தை உழுதல், கூலி ஆட்கள் மற்றும் இதர விவசாயப் பணிகளுக்காக
கடன் வாங்கி செலவழித்துள்ள நிலையில், தற்போது போதிய மழை இல்லாததால் பயிர்கள் வாடி வருகிறது. தொடர்ந்து மழை பெய்யாவிட்டால் மிளகாய் செடி முழுமையாக கருகி, இதுவரை செய்த முதலீடு வீணாகும்
நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நெல் விவசாயமும் போதிய மழை பெய்யாததால் வயல்களில் தண்ணீர் கிடைக்காமல்,
ஏற்கனவே விதைக்கப்பட்டு முளைத்துள்ள நெற்பயிர்களும் ஈரப்பதமின்றி கருக துவங்கியுள்ளது என்றனர்.