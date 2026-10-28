/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/மருத்துவமனையில் தூய்மைப் பணி
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
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திருப்புத்தூர்: திருப்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் மத்திய அரசின் சுகாதாரம் தான் சேவை திட்டத்தின் கீழ் தூய்மைப்பணி நடந்தது.
மத்திய அரசின் சுகாதார சேவை திட்டத்தின் கீழ் அரசு மருத்துவமனை, ஆறுமுகநகர் லயன்ஸ் கிளப், திருப்புத்தூர் பேரூராட்சி சார்பில் மருத்துவமனை வளாகத்தில் தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொண்டனர். தலைமை மருத்துவ அலுவலர் அமீனா பாதம் தலைமை வகித்தார். லயன்ஸ் தலைவர் சுந்தர் முன்னிலை வகித்தார். பேரூராட்சி தலைவர் கோகிலாராணி சுகாதாரம் தான் சேவை திட்டம் குறித்து பேசினர். லயன்ஸ் நிர்வாகிகள் அபுதாஹிர், ராஜா, நர்சுகள், மருத்துவமனை பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.