மூடப்பட்ட துணை சுகாதார நிலையம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:05 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:02 PM
சிங்கம்புணரி:சிங்கம்புணரி அருகே கட்டடம் பழுது காரணமாக மூடப்பட்ட துணை சுகாதார நிலையத்தை மீண்டும் திறக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இவ்வொன்றியத்தில் எஸ்.எஸ்.கோட்டை, எஸ்.மாத்துார் பகுதிக்கான துணை சுகாதார நிலையம், எஸ் மாத்துார் ஊராட்சி அலுவலகம் அருகே உள்ளது. இரண்டு ஊராட்சிகளுக்கும் உட்பட்ட 10 கிராம மக்கள் இதனால் பயனடைந்து வந்தனர். தற்போது இந்த மைய இக்கட்டடம் பழுதடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் பூட்டி கிடக்கிறது.
செவிலியர்கள் எஸ்.எஸ்.கோட்டை, எஸ்.மாத்துாரில் உள்ள அங்கன்வாடிகளில் மாதத்திற்கு ஓரிரு நாட்கள் மட்டும் முகாம் வந்து குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கின்றனர். மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்களை அங்குள்ள கிராம சேவை மையக் கட்டடத்தில் வைத்து பாதுகாக்கின்றனர்.
மற்ற நாட்களில் 10 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ள மல்லாக்கோட்டைக்கு தான் சிகிச்சைக்கு செல்ல வேண்டி உள்ளது. அங்கு செல்ல நேரடி பஸ் வசதி இல்லாததால் கர்ப்பிணிகளும் குழந்தைகளும் அலைச்சலுக்கும், அவதிக்கும் உள்ளாகின்றனர். அங்கன்வாடியில் வைத்து சிகிச்சை அளிப்பதால் அங்கு பயிலும் குழந்தைகளும் பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது. எனவே பழுதடைந்த துணை சுகாதார நிலைய கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு புதிய கட்டடம் கட்டி செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.