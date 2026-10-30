காரைக்குடி கைத்தறி விற்பனையகம் மூடல்: பல லட்சம் செலவழித்து வீணானது
காரைக்குடி கைத்தறி விற்பனையகம் மூடல்: பல லட்சம் செலவழித்து வீணானது
UPDATED : அக் 30, 2026 02:36 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:27 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் ரூ.1.83 கோடி மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்பட்ட கைத்தறி விற்பனையகம் போக்குவரத்து வசதி இல்லாமல், பொதுமக்கள் செல்ல முடியாமல் மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
காரைக்குடி தேவகோட்டை ரஸ்தா சாலையில், ஒருங்கிணைந்த கைத்தறி வளர்ச்சி குழும திட்டத்தின் கீழ் 2021ல் ரூ.1 கோடியே 83 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கைத்தறி விற்பனையகம் திறக்கப்பட்டது. சென்னை, கோவைக்கு அடுத்தபடியாக காரைக்குடியில் ஒரிஜினல் பட்டு மற்றும் கைத்தறி ஒருங்கிணைந்த விற்பனையகம் திறக்கப்பட்டது.
தரைதளம், முதல் தளம் என இரு தளங்களில் 7 கடைகளுடன் வெளிப்புறத்தில் சிற்றுண்டி, சிறுவர் விளையாடுவதற்கு விளையாட்டு பூங்கா உள்ளிட்ட வசதியுடன் விற்பனையகம் அமைக்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம், ஆரணி, திருபுவனம் பட்டு சேலைகள். மதுரை, திண்டுக்கல் சின்னாளப்பட்டி சுங்குடி சேலைகள், காரைக்குடி கண்டாங்கி சேலைகள் என,
கைத்தறி ஆடைகளுக்கு புகழ்பெற்ற பகுதிகளில் இருந்து ஆடைகளுக்காக கடைகள் அமைக்கப்பட்டு இங்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. தமிழகத்தில் உள்ள 70 நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் பங்குபெறும் அளவில் விற்பனையகம் செயல்படுத்தப்பட்டது. காரைக்குடியில் ஒதுக்குபுறமாக இந்த விற்பனையகம் கட்டப்பட்டதால் பொதுமக்கள் எளிதாக சென்றுவர சிரமப்பட்டனர். போதிய போக்குவரத்து வசதியும் இல்லாததால் விற்பனையகத்திற்கு மக்கள் செல்ல ஆர்வம் காட்டவில்லை.
மேலும், கைத்தறி விற்பனையகம் பின்புறம் ரூ.84 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துடன் கூடிய புதியசாயப்பட்டறை 2023ல் திறக்கப்பட்டது. திறக்கப்பட்ட சில நாட்கள் மட்டுமே பணி நடந்தது. அதன்பின் எந்தப் பணியும் நடைபெறவில்லை. பல லட்சம் மதிப்பிலான சாயம் போடும் மிஷின்கள் மற்றும் கட்டடங்கள் பயன்பாடின்றி, கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்து வீணானது.
போதிய விற்பனை இல்லாததால் விற்பனையகத்தில் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளது.ஓரிரு கடைகள் மட்டுமே திறக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவும் பாதி நேரமே திறக்கப்படுகிறது.
கைத்தறி நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க திறக்கப்பட்ட கைத்தறி விற்பனையகம் பயன்பாடின்றி மூடும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில்;
காரைக்குடியில் எல்லையில் அமைக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் வர தயங்குகின்றனர். காரைக்குடி நகருக்குள் பலர் கடை அமைத்துள்ளனர். தற்போது நேரடியாக சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளோம். சாயப்பட்டறையையும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறோம். விரைவில் கைத்தறி வளாகம் முறையாக இயங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றனர்.