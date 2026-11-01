தேங்காய் விலை சரிவு விவசாயிகள் ஏமாற்றம்

UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:08 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரியில் வரத்து குறைந்தும் தேங்காய் விலை அதிகரிக்காததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றத்தில் உள்ளனர்.
இத்தாலுகாவில் சிங்கம்புணரி, கிருங்காக்கோட்டை, பிரான்மலை, காளாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் தென்னை மரங்கள் உள்ளன. ஆயுத பூஜைக்கு முன்பு 16 முதல் 18 ரூபாய் வரை தேங்காய் விலை போன நிலையில், ஆயுத பூஜையை ஒட்டி 23 ரூபாய் வரை விலை அதிகரித்தது.
இந்நிலையில் ஆயுத பூஜைக்கு தேங்காய் விலையும் விற்பனையும் அதிகரிக்கும் என்பதால் வியாபாரிகள் அதிகமான அளவில் தேங்காய்களை வாங்கி இருப்பு வைத்தனர். ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவு விற்பனை இல்லாததால் புதிய கொள்முதல் குறைந்து, இருப்பு தேங்காய்களை விற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் புதிதாக தேங்காய் வாங்குவது குறைந்து விலை மீண்டும் 16 முதல் 18 ரூபாய்க்கு வந்துள்ளது. பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு தேங்காய் விலை உயரும் என்று காத்திருந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த விலை குறைவு ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது.