சிவகங்கையில் ரூ.70 கோடிக்குபுதிய கலெக்டர் அலுவலகம்: அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டிற்காக காத்திருப்பு
சிவகங்கையில் ரூ.70 கோடிக்குபுதிய கலெக்டர் அலுவலகம்: அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டிற்காக காத்திருப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:00 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் புதிய கலெக்டர் அலுவலகம் கட்டுவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிட்டு ஒரு ஆண்டிற்கு மேலாகியும் நிதி ஒதுக்கீடின்றி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து சிவகங்கையை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் 1984 ல் உருவாக்கப்பட்டது.இங்கு கலெக்டர் அலுவலகம் உட்பட அனைத்து துறை மாவட்ட அலுவலகங்கள் ஒரே இடத்தில் வட்ட வடிவில் கட்டப்பட்டது.
இது அனைத்து துறை அலுவலர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் பயனுள்ள வகையில் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கலெக்டர் அலுவலகம் கட்டி 42 ஆண்டுகளான நிலையில் முறையான பராமரிப்பின்றி கட்டடங்கள் அனைத்தும் சிதிலமடைந்து வருகின்றன. குறிப்பாக கல்வித்துறை அலுவலக வளாகம், கருவூலகம், வனத்துறை அலுவலக வளாகங்கள் அனைத்தும் சிதிலமடைந்து, கட்டடத்தின் மேற்பூச்சு இடிந்து விழுந்து வருகின்றன. இது இங்கு பணிபுரியும் அலுவலர்கள், அலுவலகங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. * கிடப்பில் கலெக்டரேட் கட்டடம்: கடந்த ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் சிவகங்கையில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கும் விழாவிற்கு வந்த போது, ரூ.80 கோடியில் நவீன வசதிகளுடன் புதிய கலெக்டர் அலுவலக கட்டடம் கட்டித்தரப்படும் என அறிவித்தார். இந்நிலையில் 2026 சட்டசபை தேர்தலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதால், அவர் அறிவித்த திட்டங்களுக்கு இது வரை நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை. நிதி பற்றாக்குறையை காரணமாக வைத்து கலெக்டர் அலுவலகம் கட்ட ரூ.70 கோடிக்கு திட்டமதிப்பீடு தயாரித்து தருமாறு இந்த அரசு தெரிவித்தது. அதன்படி பொதுப்பணித்துறை (கட்டுமான பணி) அதிகாரிகள் திட்ட அறிக்கை தயாரித்து அரசுக்கு வழங்கிவிட்டனர். அரசுக்கு அறிக்கை வழங்கி பல மாதங்களான நிலையில் புதிய கலெக்டர் அலுலவக கட்டடம் கட்டுவதற்கென நிதி ஒதுக்கீடே செய்யவில்லை. இதனால் ஒரு ஆண்டிற்கும் மேலாக புதிய கலெக்டர் அலுவலக கட்டட பணி துவங்காமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. * நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை: பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: ரூ.70 கோடிக்கு புதிய கலெக்டர் அலுவலகம் கட்டுவதற்கான திட்ட அறிக்கை கேட்டனர். அதனையும் வழங்கிவிட்டோம். இதற்கான நிதி ஒதுக்கி, அரசே நேரடியாக ஒப்பந்தம் விட்டு பணிகளை துவக்க வேண்டும் என்றனர். ///