/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கல்லுாரி வாகனம் மோதி ஒன்றிய பணியாளர் பலி
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 06:06 PM
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தேவகோட்டை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை அருகே உள்ள வெளியங்குடியைச் சேர்ந்தவர் கணேசன் மகன் இளம்செழியன் 30., இவர் சிவகங்கை மாவட்டம் கண்ணங்குடி ஒன்றியத்தில் பொறியியல் பிரிவில் தொழில்நுட்ப உதவியாளராக பணியாற்றுகிறார்.
நேற்று காலை டூவீலரில் அலுவலகத்துக்கு கண்ணங்குடி தேவகோட்டை ரோட்டில் சென்றார். கண்ணங்குடி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் திருப்பத்தில் வரும் போது மீமிசல் தேவதாஸ் ஓட்டி வந்த அமராவதி புதூர் அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரி பஸ் இளஞ்செழியன் மீது மோதியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஒன்றிய பணியாளர் இளஞ்செழியன் உயிரிழந்தார்.