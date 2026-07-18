சிவகங்கையில் கல்லுாரி சுவர் சேதம்; மதுப்பிரியர்கள் அட்டகாசத்தால் பாதிப்பு
சிவகங்கையில் கல்லுாரி சுவர் சேதம்; மதுப்பிரியர்கள் அட்டகாசத்தால் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:20 AM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அரசு மன்னர் துரைசிங்கம் கலைக்கல்லுாரி சுற்றுச்சுவர் சேதப்படுத்தப்பட்டு இரவு நேரத்தில் இந்த மைதானத்தை சமூக விரோதிகள் மது அருந்தும் இடமாக மாற்றி வருகின்றனர்.
சிவகங்கை அரசு மன்னர் துரைசிங்கம் கலைக்கல்லுாரியில் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். கல்லுாரியின் பின் பகுதியில் உள்ள மைதானத்தில் ஆடிட்டோரியம் உள்ளிட்ட பழைய கட்டடங்கள் உள்ளது. கல்லுாரி மைதானத்தில் காலை மாலை நேரங்களில் பெண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் நடை பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இது தவிர நகரில் உள்ள மாணவர்கள் இந்த மைதானத்தை விளையாட்டிற்கும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
கல்லுாரியை சுற்றிலும் மைதானத்தை உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சுவர் உள்ளது. இந்த சுற்றுச்சுவரில் கல்லுாரி பின்பகுதியில் சுற்றுச்சாலையில் இருந்து கல்லுாரிக்குள் வருவதற்கு ஏதுவாக சுற்றுச்சுவர் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல் மாவட்ட விளையாட்டு மைதானம் அருகேயும் சுற்றுச்சுவர் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சேதப்படுத்தப்பட்ட பகுதியை பயன்படுத்தி இரவு நேரத்தில் கல்லுாரி மைதானத்தை சமூக விரோதிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கல்லுாரி மைதானத்தில் மது அருந்துவது உள்ளிட்ட சமூகவிரோத செயல்களில் சிலர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
எனவே சேதமடைந்துள்ள சுற்றுச்சுவரை சரி செய்ய கல்லுாரி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், இரவு நேரத்தில் கல்லுாரி மைதானத்தை மதுப்பிரியர்களின் கூடாராமாக மாற்றுபவர்கள் மீது போலீசார் ரோந்து சென்று நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கல்லுாரி மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.