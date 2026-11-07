எரிவாயு தகன மேடை நவ.13ல் செயல்படும்: கமிஷனர் தகவல்
எரிவாயு தகன மேடை நவ.13ல் செயல்படும்: கமிஷனர் தகவல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:16 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை நகராட்சியிலுள்ள நவீன எரிவாயு தகனமேடை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வர உள்ளதாக நகராட்சி கமிஷனர் தெரிவித்துள்ளார்.
தேவகோட்டை நகராட்சியில் எரிவாயு தகன மேடை கட்டி முடித்து பல ஆண்டுகளாக செயல்பாட்டுக்கு வராமல் இருந்தது. தினமலர் நாளிதழ் இதனை சுட்டிகாட்டியது. பின்னர் எரிவாயு தகன மேடை செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. இந்த நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன் திடீரென மூடப்பட்டது. ஹிந்து முன்னணி செயல்பாட்டு கொண்டு வர வலியுறுத்தி நவ. 11 ந்தேதி போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்தனர்.
இந்நிலையில் தலைவர் சுரேஷூக்கு நகராட்சி சார்பில் விரைவில் செயல்படும் என உறுதி அளித்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கடிதத்தில் நவீன எரிவாயு தகன மேடையில் இருந்த பழுது நீக்கப்பட்டு விட்டதாகவும், நவ. 13 ந்தேதி மதுரையை சேர்ந்த தனியார் தகன மேடை பராமரிப்பு நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது என நகராட்சி கமிஷனர் ராஜமாணிக்கம் தெரிவித்துள்ளார்.