மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில்போட்டி தேர்வு பயிற்றுநர்கள் பணி
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில்போட்டி தேர்வு பயிற்றுநர்கள் பணி
UPDATED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:59 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்பு எடுக்க ஆர்வமுள்ள அனுபவமிக்க பயிற்றுநர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் செயல்படும் தன்னார்வப்பயிலும் வட்டம் வாயிலாக மத்திய மற்றும் மாநில தேர்வு முகமை மூலம் நடத்தப்படும் பல்வேறு போட்டித்தேர்வுகளுக்கான இலவசப்பயிற்சி வகுப்பு தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இப்பயிற்சி வகுப்புகளின் மூலம் மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று பல்வேறு அரசு வேலை வாய்ப்பினைப் பெற்றுள்ளனர்.
தற்போது மத்திய அரசின் தேர்வு முகமைகளான எஸ்.எஸ்.சி., ஆர்.ஆர்.பி., ஆகியவற்றின் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவசப்பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்பட உள்ளன. இதற்காக கூடுதலாக பயிற்றுநர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பயிற்றுநர்களுக்கு அரசு விதிகளுக்குப்பட்டு மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும். பட்டப்படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்பு படித்த எஸ்.எஸ்.சி., ஆர்.ஆர்.பி., போட்டித்தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்பு எடுக்க ஆர்வமுள்ள அனுபவமிக்க பயிற்றுநர்கள் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நேரில் அல்லது https://forms.gle/vtWHgE36vrAyX8g26 என்ற குகூள் லிங்கில் அல்லது studycirclesvg@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் பதிவு செய்து தங்களது கல்வித்தகுதி குறித்த சுயவிவரங்களை அளித்து நவ.28 மாலை 5:00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்த பயிற்றுநர்கள் மதிப்பீட்டுக்குழு மூலம் கற்பிக்கும் திறன் பரிசோதிக்கப்பட்டு நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். நேர்முகத்தேர்வு டிச.1 அன்று நடைபெற உள்ளது. மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை கேட்டு பெறலாம்.