குப்பை வாங்குவதில் தாமதம் :வியாபாரம் பாதிப்பதாக புகார்
குப்பை வாங்குவதில் தாமதம் :வியாபாரம் பாதிப்பதாக புகார்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:34 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:32 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரை ஓட்டல்களில் தினந்தோறும் துப்புரவு பணியாளர்கள் குப்பை வாங்குவதற்கு தாமதமாக வருவதால் வியாபாரம் பாதிப்பதாக ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
மானாமதுரை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 50க்கும் மேற்பட்ட ஓட்டல்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.இங்கு சேகரமாகும் குப்பை மக்கும் குப்பை,மக்காத குப்பை என தனித்தனியாக பிரித்து துாய்மை பணியாளர்களிடம் கொடுத்து வருகின்றனர். கடந்த சில வாரங்களாக குப்பை வாங்குவதற்கு பணியாளர்கள் தாமதமாக வருவதால் ஓட்டல்களில் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஓட்டல் உரிமையாளர் சங்க நிர்வாகி பிரேமச்சந்திரன் கூறியதாவது:
ஓட்டல்களில் சேகரமாகும் குப்பைகளை தனித்தனியாக தரம் பிரித்து வழங்கி வருகிறோம். காலை 8:00 மணிக்குள் குப்பைகளை வண்டிகளில் எடுத்துச் செல்லும் தூய்மை பணியாளர்கள் சில வாரங்களாக காலை 11:00 மணி வரை வராமல் இருப்பதால் ஓட்டல்களில் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றார்.
துப்புரவு அதிகாரி கூறியதாவது:
வழக்கம்போல தினம் தோறும் காலை 8:00 மணிக்குள் ஓட்டல்களில் குப்பை சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது.வண்டிகளில் பழுது ஏற்படும் போது மட்டுமே ஒரு சில ஹோட்டல்களில் குப்பைகளை சேகரிப்பதில் தாமதமாகிறது. அதனையும் சரி செய்து வருகிறோம் என்றார்.