போக்குவரத்து விதி மீறல் கட்டணம் செலுத்த கோரும் ‛குறுந்தகவல்கள்
போக்குவரத்து விதி மீறல் கட்டணம் செலுத்த கோரும் ‛குறுந்தகவல்கள்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:42 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் பகுதியில் பரவலாக வாகனம் வைத்திருக்கும் சிலரின் அலைபேசிகளுக்கு போக்குவரத்து வீதி மீறல் அபராதக் கட்டணம் செலுத்தக் கோரி வரும் குறுந்தகவல்களால் பலரும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். பலரும் கட்டணத்தை செலுத்த கணினி மையங்களை நாடி வருகின்றனர்.
திருப்புத்துாரில் வாகனம் உள்ள பலருக்கும் கடந்த சில நாட்களாக வரும் குறுந்தகவலில், டிராபிக் சலான் நினைவூட்டும் தகவல் அலைபேசிதாரரின் வாகன எண் குறிப்பிட்டு வரும் தகவலில் தங்களுக்கு டிராபிக் அபராதக் கட்டணம் ரூ. 300 செலுத்த வேண்டியது நிலுவையில் உள்ளது. இதை கீழே கண்ட இணைப்பு முகவரியை பயன்படுத்தி செலுத்தலாம். அவ்வாறு செலுத்தாதவர்களின் ஓட்டுநர் உரிமம் தற்காலிக ரத்து செய்யப்படும், வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படலாம்’ என்று வருகிறது.
தாங்கள் போக்குவரத்து விதி மீறவில்லை என்று தெரிந்தாலும், முன்னரே இது குறித்து மோசடி தகவல் என்று பல முறை விழிப்புணர்வு அறிவிப்பு வந்திருந்தாலும், சரியாக தங்கள் வாகன எண் குறிப்பிட்டு வரும் இத்தகவல் மக்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. பலரும் கட்டணம் செலுத்தவும், சரிபார்க்கவும் கணினி மையங்களை நாடுகின்றனர்.
ஆனால்,இத்தகவலில் விதிமீறல் நடந்த தகவல்கள் ஏதுமில்லை. கட்டணம் செலுத்த கோரி வரும் நபர்களிடம் இத்தகவல் பொய்யானது. கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. ஏமாற்றும் தகவல். நிலுவையிலுள்ள சலான்களை https://echallan.parivahan.nic.in/challan என்ற இணைய தளத்தில் சென்று சரி பார்க்கலாம்’ என்றும் கணினி மையத்தினர் அறிவுறுத்தி அனுப்பி வருகின்றனர்.