விதிமுறைகளை மீறி கருத்தடையா அதிகாரிகளிடம் புகார்

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ADDED : நவ 04, 2026 02:15 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் திரியும் நாய்களுக்கு விதிமுறைகளை மீறி கருத்தடை செய்வதால் நாய்கள் இறப்பதாக வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் புகார் கூறுகின்றனர்.
காரைக்குடி மாநகராட்சியில் 4 ஆயிரத்து 719 நாய்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு வாரத்திற்கு 16 நாய்கள் வீதம் கருத்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில்
காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள், மாநகர நல அலுவலரை சந்தித்து புகார் அளித்தனர். நாய்களுக்கு விதிமுறைகளை மீறி கருத்தடை செய்வதால் நாய்கள் இறப்பதாக புகார் கூறினர்.நாய்கள் கருத்தடை மையத்திற்கு நேரடியாக சென்று ஆய்வு மேற்கண்டனர்.
வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் கூறுகையில்;
நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்ய பல்வேறு விதிமுறைகள் உள்ளது. திட்ட அங்கீகரிப்பு சான்றிதழ் அவசியம். அது இல்லாமலேயே கருத்தடை செய்கின்றனர்.
கருத்தடை செய்வதை மேற்பார்வை செய்வதற்கு கமிட்டி இருக்க வேண்டும். அதுவும் இல்லை. கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கவில்லை. 6 மாதத்திற்கு மேலுள்ள நாய்களுக்கு தான் கருத்தடை செய்ய வேண்டும். ஆனால் 4 மாத குட்டிக்கு கருத்தடை செய்துள்ளனர். அதுவும் முறையாக செய்யாமல்,தெருவில் விட்டுள்ளனர். இதனால் நாய் இறந்து விட்டது. முறையாக பராமரிப்பு செய்யாமல் கருத்தடை காயங்கள் ஆறாமல் வெளியில் விட்டதால் இறந்துவிட்டது. இது குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரியிடம் கேட்டால், அது எங்கள் மையத்தில் கருத்தடை செய்யப்பட்ட நாய் அல்ல. முறையாக பணிகள் செய்வதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில்;
அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு முறையாக கருத்தடை மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. அவர்கள் கூறும் நாய்க்கு காரைக்குடி மாநகராட்சி மையத்தில் கருத்தடை செய்யவில்லை. வேறு பகுதியில் கருத்தடை செய்து காரைக்குடி பகுதிக்கு வந்திருக்கலாம். கருத்தடை செய்யப்படும் நாய்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் பதிவேடு முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்கள் நேரடியாக மையத்திற்கு வந்து பார்வையிட்டு சென்றுள்ளனர்.