இளையான்குடியில் நவீன வசதிகளுடன் அரசு மருத்துவமனை கட்டுமானம்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
இளையான்குடியில் நவீன வசதிகளுடன் அரசு மருத்துவமனை கட்டுமானம்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 06, 2026 07:37 PM
மதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய அரசு மருத்துவமனை கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ள தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
வடக்கு சாலைகிராமம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: இளையான்குடியில் தற்போதுள்ள அரசு மருத்துவமனையில் உள்கட்டமைப்பு, மருத்துவ உபகரணங்கள், உள்நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை வசதி போதுமானதாக இல்லை. இளையான்குடி கீழையூரில் 2.42.80 எக்டேரில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புது அரசு மருத்துவமனை அமைக்க நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ரூ.,74 கோடி மதிப்பிலான திட்டப் பணியை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செயல்படுத்த தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: திட்ட மதிப்பீடு குறித்த பரிசீலனையை விரைந்து 2 வாரங்களில் இறுதி செய்ய வேண்டும். தொடர்ந்து, புது மருத்துவமனை கட்டுமான பணியை மேற்கொள்ள 2 மாதங்களில் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.