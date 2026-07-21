தாயுமானவர் திட்ட குறைபாடுகளை தீர்க்க கோரி ஆக., 3 முதல் ஸ்டிரைக் கூட்டுறவு பணியாளர் சங்கம் முடிவு
தாயுமானவர் திட்ட குறைபாடுகளை தீர்க்க கோரி ஆக., 3 முதல் ஸ்டிரைக் கூட்டுறவு பணியாளர் சங்கம் முடிவு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:38 AM
சிவகங்கை: தாயுமானவர் திட்டத்தில் உள்ள குறைகளை சரிசெய்ய வலியுறுத்தி ஆக., 3 முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட தமிழ்நாடு மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தில் முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிக்கு வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் தாயுமானவர் திட்டம் 2025 ஆக., 12ல் துவக்கப்பட்டது. இதில் 70 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியோர், மாற்றுத்திறனாளி பொருட்களை பெற்று வருகின்றனர். இத்திட்டத்தை இன்னும் 60 வயது வரை உள்ளோர் பயன்பெறும் வகையில் விரிவாக்கம் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளிவருகிறது.
ஆனால், அரசு இத்திட்டத்தை துவக்கியதில் இருந்தே வண்டி வாடகை, ஏற்று இறக்கு கூலிக்காக தொகையை விடுவிக்கவில்லை. இதனால் ரேஷன் கடைகளை கண்காணிக்கும் தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் தவிக்கின்றன. எனவே இத்திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். இத்திட்டத்தில் நடக்க முடியாத முதியோர், நோயாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளை மட்டுமே சேர்க்க வேண்டும். வாகன வசதி உள்ளோரை நேரடியாக கடையில் பொருட்களை வாங்க செய்ய வேண்டும்.
காலை 7:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை பொருட்களை வினியோகம் செய்ய வேண்டும் என்ற அதிகாரிகளின் வாய்மொழி உத்தரவை வாபஸ் வாங்க வேண்டும் என தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அரசு இதற்கு செவி சாய்க்கவில்லை என்றால் தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்க ஊழியர்கள் அனைவரும் ஆக., 3 முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.