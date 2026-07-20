/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ கல்லுாரியில் பவள விழா
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:25 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM
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காரைக்குடி:காரைக்குடி அழகப்பா அரசு இன்ஜி.,கல்லுாரியில் பவள விழா நடந்தது.
முதல்வர் சிவானந்த ராஜா வரவேற்றார். சிக்ரி இயக்குனர் ரமேஷா சிறப்புரையாற்றினார். திட்ட தலைவர் அவிச்சி பழனியப்பன் தலைமை உரையாற்றினார். நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து முன்னாள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மாணவர்கள் 10 ஆயிரம் பேரை இணைக்கும் சமூக வலைதளக்குழு உருவாக்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
மேலும், கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்கள் படிக்கும் காலத்தில் இருந்தே ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் தொடங்கி சாதிக்கும் வகையில் ரூ.75 கோடியில் புதிதாக இன்குபேட்டர் மையம் அமைக்கும் திட்டமும் முன்னாள் மாணவர்களின் நிதி பங்களிப்புடன்
இத்திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது.