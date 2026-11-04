துார்வாரப்படாத பாலாற்றில் கருவேல மரங்கள்

UPDATED : நவ 04, 2026 01:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:55 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரியில் பாலாறு துார்வாரப்படாமல் இருப்பதுடன் சீமைக்கருவேல மரங்களும் ஆக்கிரமித்து வளர்ந்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கரந்தமலை பகுதியில் உருவாகும் பாலாறும், உப்பாறும் சிங்கம்புணரியில் ஒன்றாக கலந்து திருப்புத்துார் வரை செல்கிறது. அங்கிருந்து விருசுழி ஆறு என்ற பெயரில் ஓடி தொண்டி அருகே கடலில் கலக்கிறது. இந்த ஆறுகள் ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் சீமைக்கருவேல மரங்களால் மறைந்து சுருங்கி வருகிறது. சிங்கம்புணரியில் வேங்கைப்பட்டி ரோடு, காளாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆற்றில் சீமைக்கருவேல மரம், புதர்களை அகற்றாததால் காடு போல் காட்சியளிக்கிறது.
30 ஆண்டுக்கு முன்பு வரை திண்டுக்கல் மாவட்ட பகுதியில் லேசாக மழை பெய்தாலே இதில் காட்டாறு வெள்ளமாக ஓடிவந்து இப்பகுதி கண்மாய் குளங்களை நிரப்பும். வருடம் முழுவதும் ஆற்றில் சிறிய அளவில் தண்ணீர் ஓடிக் கொண்டிருக்கும். இதனால் ஆற்றின் இருபுறமும் சில கி.மீ., துாரத்திற்கு நிலத்தடி நீர் போதிய அளவில் கிடைத்து, தென்னை உள்ளிட்ட விவசாயம் செழிப்பாக இருந்தது.
கடந்த 20 ஆண்டுகளில் ஆற்றில் மணல் அள்ளப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாகி மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்ட பகுதிகளில் தேவையற்ற இடங்களில் தடுப்பணைகள் கட்டி ஆற்று நீரை சிலர் முறைகேடாக பயன்படுத்துவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இந்த பாலாற்றை யாரும் கண்டு கொள்ளாததே இப்பகுதி விவசாயம் பொய்த்துப் போக காரணமாக அமைந்துள்ளதாக பலரும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இனியாவது இப்பகுதி விவசாயிகள் மேல் கவனம் உண்டு பாலாற்றை முறையாக தூர்வாரி, கரந்தமலை பகுதியில் பெய்யும் மழை நீர் கடைமடை வரை சென்று சேர்வதை அரசு நிர்வாகம் உறுதி செய்ய வேண்டும்.