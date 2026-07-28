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﻿ வரி விதிக்க லஞ்சம் வாங்கிய மாநகராட்சி ஊழியர் கைது

﻿ வரி விதிக்க லஞ்சம் வாங்கிய மாநகராட்சி ஊழியர் கைது

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:39 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:39 AM

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காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சியில் சொத்து வரிக்கு லஞ்சம் வாங்கிய பில் கலெக்டரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

காரைக்குடி மாநகராட்சியில் பில் கலெக்டராக வேலை செய்து வருபவர் சரவணன் 46. வார்டு 4, 5, மற்றும் இலுப்பக்குடி உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் வரி வசூல் செய்து வருகிறார். பயன்பட்டியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட வீடு ஒன்றுக்கு சொத்து வரிக்காக சம்பந்தப்பட்ட பெண் ஒருவர் சரவணனிடம் கேட்டுள்ளார். சரவணன் ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். ரூ. 6 ஆயிரத்தை ஆன்லைன் வழியாக அப்பெண் செலுத்தியுள்ளார். மீதமுள்ள ரூ. 4 ஆயிரம் கொடுத்தால் தான் வரி போட முடியும் என்று கூறி உள்ளார்.

சம்பந்தப்பட்ட பெண் சிவகங்கை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித் துள்ளார். இன்ஸ்பெக்டர்கள் கண்ணன், ஜேசுதாஸ் தலைமையில் போலீசார் ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுக்களை அந்த பெண்ணிடம் கொடுத்து அனுப்பினர். சரவணன் ரூ.4 ஆயிரத்தை வாங்கிய போது போலீசார் பிடித்தனர். அவரிடம் 4 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தினர். அவரது வங்கி கணக்கு, ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்தனர்.

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