சாலை, தெருவிளக்கு வசதி இல்லை: கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் புகார்
சாலை, தெருவிளக்கு வசதி இல்லை: கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் புகார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:55 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் கூட்டம் நடந்தது. கமிஷனர் பாலு முன்னிலை வகித்தார்.
பொறுப்பு மேயர் குணசேகரன் கூறுகையில்;
காரைக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகம் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் நிலையில், புதிய வளாகத்தில் திருவள்ளுவர் சிலை அமைக்க தனிநபர் ஒருவர் ரூ. 15 லட்சம் வழங்குகிறார். அரசு விதிகளின்படி சிலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட மாநகராட்சி பராமரிப்பு பணிகளுக்கு, வெளியூர் நபர்களை தவிர்த்துவிட்டு உள்ளூரில் பதிவு பெற்றவர்களை நியமிக்க வேண்டும்.
2வது வார்டு கவுன்சிலர் நாகராஜ்;
தெருவிளக்கு எதுவும் எரியவில்லை. விளக்கு உடைந்து கீழே தொங்குகிறது.
4வது வார்டு தெய்வானை:
தெருக்களில் பெயர்ப்பலகை வைப்பதற்கு பல கூட்டங்களில் கோரிக்கை விடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
28வது வார்டு திவ்யா:
துப்புரவு பணி முறையாக நடைபெறவில்லை. கேட்டால் ஆள் பற்றாக்குறை என்கின்றனர். பல தெருக்களில் கழிவுநீர் கால்வாய் இல்லை. இருக்கும் கால்வாயும் மணல் மூடி கிடக்கிறது
புதிதாக போடப்பட்ட சாலைகள் தரமில்லாமல் போடப்பட்டுள்ளது அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்
7வது வார்டு குருபாலு:
அதிகாரிகள் எந்த பணி குறித்து கூறினாலும் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. துாய்மைப்பணி மோசமாக உள்ளது. செக்காலை ஊரணியை தூர்வார வேண்டும்.
27 வது வார்டு பிரகாஷ்:
மாநகராட்சியில் பல கோடி மதிப்பீட்டில் தெருவிளக்குகள் எல்.இ.டி., விளக்குகளாக மாற்றப்பட்டது. இந்த எல்.இ.டி., விளக்குகள் திருடப்பட்டு டியூப் லைட்டாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. சாக்கடை பணி முடிவடைந்த பகுதிகளில் சாலைகள் அமைக்க வேண்டும். ஆலங்குடியார் வீதி நகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு கழிப்பறை அமைக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.