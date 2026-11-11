/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/மாடு, குதிரை வண்டி பந்தயம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
அ நிறம் | அளவு
சிவகங்கை: மதகுபட்டி அருகே நகரம்பட்டியில் மாட்டு வண்டி மற்றும் குதிரை வண்டி பந்தயம் நடந்தது.
இதில் சிவகங்கை, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து 20 மாட்டு வண்டிகள், 16 குதிரை வண்டிகள் பங்கேற்றன. மாட்டு வண்டிக்கு 6 கி.மீ., துாரமும், குதிரை வண்டிக்கு 7 கி.மீ., துாரமும் பந்தய துாரமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு போட்டி நடந்தது.
போட்டியில் முதல் 4 இடங்களை பிடித்த மாடு மற்றும் குதிரை வண்டியின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் சாரதிகளுக்கும் ரொக்க பரிசுகள் வழங்கப் பட்டது. அரசு அனுமதியின்றி நடத்தப்பட்ட இந்த வண்டி பந்தயம் குறித்து மதகுபட்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.