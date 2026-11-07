வரவேற்பு குறைந்து வரும் மாடு உழவு விவசாயி கவலை

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 02:24 PM
கீழடி: பாரம்பரியமாக மாடுகளை வைத்து உழவு செய்ய விவசாயிகள் யோசனை செய்வதால், உழவு மாடு வைத்துள்ள விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பி செப்டம்பரில் தமிழகம் முழுவதும் விவசாய பணிகள் தொடங்கும். திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் நான்காயிரம் எக்டேரில் நெல் விவசாய பணிகள் நடைபெறும், விவசாய பணிகளை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக வயல்களில் மாடுகளை வைத்து உழவு பணி நடைபெறும். கடந்த சில வருடங்களாக மாடு உழவு என்பது அரிதாகி விட்டது. பல இடங்களில் டிராக்டர், பவர் டில்லர் ஆகியவற்றை வைத்து உழவு செய்வதால் பாரம்பரியமாக மாடுகளை வைத்து உழவு செய்தவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது.
உழவு மாடுகளுக்கு தினசரி 300 ரூபாய் வரை செலவு செய்ய வேண்டி இருப்பதால் பலரும் உழவு மாடுகளை விற்பனை செய்து விட்டனர்.
கீழடி அருகே பசியாபுரம் ஆண்டி 62, இன்னமும் உழவு மாடுகளை வைத்து உழவு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
ஆண்டி கூறுகையில்,
திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் உழவு மாடுகள் வெகுவாக குறைந்து விட்டது. தென்னை, வாழை மரங்களுக்கு இடையே உழவு செய்ய மட்டும் தான் அழைக்கின்றனர். நாள் ஒன்றுக்கு அரை ஏக்கர் மட்டுமே உழவு செய்ய முடியும், காலை எட்டு மணி முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை தான் உழவு செய்ய முடியும். அதிகபட்சமாக ஆயிரம் ரூபாய் வரை கிடைக்கும், மாடுகளை பராமரிக்கவே அந்த தொகை போதுமானதாக இருக்காது, வேறு வழியில்லை, மாடு உழவால் விவசாய நிலத்திற்கு நன்மை அதிகம், மாட்டு சாணம், சிறுநீர் உள்ளிட்டவை நிலங்களுக்கு உரமாக மாறும், ஆனால் முன்பு மாதிரி வரவேற்பு இல்லை, என்றார்.