மானாமதுரை போலீஸ் ஸ்டேஷனை மூடவைத்த ரோட்டில் திரியும் மாடுகள்
மானாமதுரை போலீஸ் ஸ்டேஷனை மூடவைத்த ரோட்டில் திரியும் மாடுகள்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:14 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:10 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரையில் தினந்தோறும் மாடுகளால் பொதுமக்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்ற நிலையில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளும் மாடுகள் புகுவதால் போலீஸ் ஸ்டேஷனையே அடைக்கும் அவல நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது.
மானாமதுரை நகராட்சிக்குட்பட்ட சிவகங்கை, பரமக்குடி ரோடு, தேவர் சிலை, காந்தி சிலை, மரக்கடை பஸ் ஸ்டாப், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், அண்ணாதுரை சிலை, ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், நகராட்சி அலுவலகம் அருகில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தினமும் 300க்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் ரோட்டிலேயே மையம் கொள்வதால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்துகளில் சிக்குகின்றனர். இரவில் மாடுகள் ரோட்டிலேயே படுத்திருப்பதால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் ஆங்காங்கே போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது. நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் அவ்வப்போது மாடுகளை பிடித்து அபராதம் விதித்தாலும் மாடுகளின் உரிமையாளர்கள் மறுநாளே மாடுகளை ரோட்டில் விட்டு விடுகின்றனர். மானாமதுரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே சுற்றி திரியும் மாடுகள் இரவில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளும் செல்வதால், ஸ்டேஷன் நுழைவு வாயில் கதவை அடைத்து விடுகின்றனர். இதனால் புகார் அளிக்க வரும் மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றனர். மானாமதுரையில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளை பிடித்து கோசாலையில் அடைக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.