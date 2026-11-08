பயிர் காப்பீடு விழிப்புணர்வு வாகனம் துவக்கம்

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ADDED : நவ 05, 2026 06:14 PM
சிவகங்கை: பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகன துவக்க விழா சிவகங்கையில் நடந்தது. நடப்பு சம்பா நெல் பயிர் செப்., முதல் அக்., வரை விதைப்பு காலமாக உள்ளது. பயிர் காப்பீடு செய்வது குறித்த விழிப்புணர்வு வாகன பிரசாரம் மூலம் விவசாயிகளுக்கு காப்பீடு சார்ந்த விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட உள்ளது.
வாகன துவக்க விழா சிவகங்கையில் நடந்தது. வேளாண்மை இணை இயக்குனர் (பொறுப்பு) மதுரைசாமி துவக்கி வைத்தார். நெற் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய பிரீமிய தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.538.27 செலுத்த வேண்டும். இவற்றை தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கம், இ- சேவை மையம், தேசிய வங்கிகளில் செலுத்தி பயன்பெறலாம். பிரீமிய தொகை செலுத்த நவ., 16 கடைசி நாள். இந்தவிழிப்புணர்வு வாகனம் அனைத்து வட்டாரங்களிலும் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்க உள்ளது. நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் பி.ஏ., (வேளாண்மை) கமிலஸ் சி லீமாரோஸ், தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் சத்தியா, உதவி இயக்குனர் காளிமுத்து, தர்மர் பங்கேற்றனர். ///