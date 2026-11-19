விவசாயிகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர் கடன் தள்ளுபடி
விவசாயிகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர் கடன் தள்ளுபடி
UPDATED : நவ 18, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:46 PM
சிவகங்கை: தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர் கடன் தள்ளுபடி கிடைக்கும் என கூட்டுறவு துறை இணை பதிவாளர் ராஜேந்திர பிரசாத் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது, மாவட்ட அளவில் 125 தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் 2025 மே 1 முதல் 2026 மார்ச் 31 வரை பயிர் கடன் பெற்றவர்களுக்கு தள்ளுபடி வழங்கப்படும். அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பாகுபாடின்றி ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர் கடன் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். 2026 ஜூன் 19 க்கு முன்னர் கடன் தொகையை நிலுவையின்றி முழுவதுமாக செலுத்திய விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி, மாதம் ரூ.10 ஆயிரத்திற்கும் குறைவாக பென்ஷன் பெறும் விவசாயிகளின் பயிர்கடன்களும் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
விவசாயி அதிகபட்சமாக பல்வேறு கணக்குகளில் கடன் பெற்றிருந்தாலும், அதிகபட்ச தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறும் ஒரு கடனுக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படும். அதே போன்று 2026 நவ., 6 க்கு முன் தவணை தவறி பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள் தங்கள் கடன்களை 2026 நவ., 30 க்குள் நிலுவையின்றி கடனை நேர்செய்தால், அக்கடனுக்கான தள்ளுபடி தொகை ரூ.75 ஆயிரம் விடுவிக்கப்பட்டு, அதற்கான வட்டியையும் அரசே ஏற்கும்.
2026 நவ., 7 முதல் நவ., 30 வரை தவணை தேதி வரும் கடன்களுக்கு பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள் தங்கள் கடன்களை நவ., 30 க்குள் நிலுவையின்றி நேர் செய்தால், அக்கடைனுக்கான தள்ளுபடி தொகை ரூ.75 ஆயிரம் விடுவிக்கப்பட்டு, அக்கடனுக்குரிய வட்டியை யும் அரசே செலுத்தும். 2026 நவ., 30 க்கு பின் தவணை காலம் வரும் கடன்களை, உரிய தவணை தேதிக்குள் நிலுவையின்றி செலுத்தும் விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி தொகை விடுவிக்கப்பட்டு, வட்டியின்றி கடன் கணக்கு நேர் செய்யப்படும். இவ் வாய்ப்பினை விவசாயிகள் பயன்படுத்தி, பயிர் கடன் தள்ளுபடியை முழுமையாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்றார். ///