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கிராமத்தில் இருவருக்கு வெட்டு3 பேர் கைது 

கிராமத்தில் இருவருக்கு வெட்டு3 பேர் கைது 

ADDED : ஆக 14, 2026 03:30 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 03:30 PM

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சிவகங்கை,ஆக.15-

இளையான்குடி அருகே கிராமத்தில் புகுந்து இருவரை வெட்டி வீடுகளை சேதப்படுத்தி பெண்களை மிரட்டிய வழக்கில் 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி அருகே தெ.புதுக்கோட்டையில் ஆக.12 அன்று அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் 36 துாங்கி கொண்டிருந்தார். அங்கு டூவீலரில் வந்தவர்கள் அவரிடம் தகராறு செய்து வாளால் வெட்டினர்.

அருகில் நிறுத்தியிருந்த வாகனங்கள் மற்றும் சி.சி.டி.வி.,கேமராக்களை சேதப்படுத்தி அருகில் உள்ள கிராமமான குறிச்சிக்கு சென்றனர். அங்கு வீட்டின் முன்பு துாங்கிக் கொண்டிருந்த பூமிநாதனிடமும் பிரச்னை செய்து அவரையும் வாளால் வெட்டினர்.அவரது வீட்டிற்குள் புகுந்து வீட்டில் இருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்தி அங்கிருந்த குழந்தைகளை மிரட்டி தப்பினர்.

எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா விசாரணை நடத்தினார். மர்ம கும்பலை பிடிக்க 5 தனிப்படை அமைத்தார். இளையான்குடி போலீசார் வழக்கு பதிந்து தெ.புதுக்கோட்டை நிதிஷ்குமாரை கைது செய்து மற்றவர்களை தேடினர். இந்நிலையில் நேற்று மானாமதுரை அருகே சின்ன புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த சந்தோஷ்குமார், சாஸ்தா நகர் ஹரிஷ், கீழமேல்குடி அஜய்கார்த்திக்கை கைது செய்தனர்.

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