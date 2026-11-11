/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வீராணிக்கு செல்லும் ரோடு சேதம் பொதுமக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே வீராணி கிராமத்தில் உள்ள தார்ரோடு முழுவதும் சேதம் அடைந்து ஜல்லி கற்களாக மாறிவிட்டதால், வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் சிரமம் அடைகின்றனர்.
காளையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியம் அல்லுார் ஊராட்சியை சேர்ந்தது வீராணி கிராமம். இக்கிராமத்தில் 60க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இங்குள்ள மாணவர்கள் சிவகங்கையில் உள்ள பள்ளி கல்லுாரியில் படித்து வருகின்றனர். சிவகங்கை பனங்காடி ரோட்டில் வீராணி விலக்கில் இருந்து கிராமத்திற்கு 2 கி.மீ., துாரத்திற்கு தார்ரோடு முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளது. சேதமான இந்தரோடு வழியாக வாகனங்களில் செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் வீராணி கிராம ரோட்டை புதுப்பிக்க வேண்டும்.