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சங்கராபுரத்தில் பழுதடைந்து கிடக்கும் பேட்டரி வாகனங்கள்
சங்கராபுரத்தில் பழுதடைந்து கிடக்கும் பேட்டரி வாகனங்கள்
UPDATED : நவ 08, 2026 11:23 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி அருகே சங்கராபுரத்தில் ரூ. பல லட்சத்தில் வாங்கிய பேட்டரி வாகனங்கள் வாங்கிய ஒரு ஆண்டிலேயே பயன்பாடின்றி வீணாக கிடக்கிறது.
சங்கராபுரம் ஊராட்சியில் 20 ஆயிரம் வீடுகள் உள்ளன. இங்கு வரிகள் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.1 கோடி வசூலாகும். துாய்மை பணியாளர்கள் 80 பேர் வரை பணி செய்தனர். இந்நிலையில் இந்த ஊராட்சி, காரைக்குடி மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்டது. வீடுகளில் குப்பைகள் சேகரிக்க 2024 ம் ஆண்டில் 30 குப்பை சேகரிக்கும் குப்பை வண்டிகள் வாங்கப்பட்டன. புதிதாக வாங்கிய ஓராண்டிற்குள்ளேயே 10 க்கும் மேற்பட்ட பேட்டரி வாகனங்கள் பழுதாகி காயலாங்கடை போன்று தேங்கி கிடக்கிறது. பேட்டரி வாகனங்களை முறையாக பராமரித்து குப்பைகள் சேகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.