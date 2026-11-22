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ADDED : நவ 21, 2026 10:35 PM
காரைக்குடி:
காரைக்குடி அருகேயுள்ள பலவான்குடியில் கடந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட மாநில நெடுஞ்சாலை முக்கிய வளைவுகள் குண்டும் குழியுமாக காணப்படுவதால் விபத்து அபாயம் நிலவி வருகிறது.
கல்லல் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட பலவான்குடி ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. முக்கிய சுற்றுலாத்தலமான,குன்றக்குடி,ஆத்தங்குடி,கானாடுகாத்தான் செல்லும் முக்கிய சாலையான இச்சாலை மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு பலவான்குடி சாலையில் காவிரி கூட்டு குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணி நடந்தது. தொடர்ந்து புதிய சாலை அமைக்கும் பணி நடந்தது. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலையின் பல இடங்களில் முற்றிலும் சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது. மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி கிடப்பதோடு இரவு நேரங்களில் விபத்து அபாயமும் நிலவுகிறது.