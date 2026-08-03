தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/﻿ மானாமதுரையில் குழாய்கள் சேதம் குடிநீர் வீணாகும் அவலம்

﻿ மானாமதுரையில் குழாய்கள் சேதம் குடிநீர் வீணாகும் அவலம்

﻿ மானாமதுரையில் குழாய்கள் சேதம் குடிநீர் வீணாகும் அவலம்

ADDED : ஆக 02, 2026 11:47 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 02, 2026 11:47 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

மானாமதுரை: மானாமதுரை நகராட்சி மேல்நிலை குடிநீர் நீர் தேக்க தொட்டிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் குழாய்களில் இருந்து குடிநீர் கசிவதால் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மானாமதுரை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 4500-க்கும் மேற்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகள் மூலம் வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதற்காக ராஜகம்பீரம் வைகை ஆறு பகுதியில் உறைகிணறுகள் மூலம் நீர் உறிஞ்சப்பட்டு அங்கிருந்து பெரிய குழாய்கள் மூலம் மானாமதுரையில் அண்ணாதுரை சிலை, ஆதனூர் ரோடு, கன்னார் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருக்கும் நீர் தேக்க தொட்டிகளில் சேமிக்கப்பட்ட பின்னர் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

40 வருடங்களுக்கு முன்பு போடப்பட்ட குழாய்கள் அடிக்கடி சேதமடைவதால் 2 வருடங்களுக்கு முன் ரூ.40 கோடி செலவில் புதிய குடிநீர் திட்ட பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முடியும் தருவாயில் உள்ளது. இந்நிலையில் மானாமதுரை அண்ணாதுரை சிலை எதிரே உள்ள மேம்பாலத்திற்கு அருகில் உள்ள பழைய பாலத்தின் மேல் குடிநீர் குழாய்கள் கொண்டு செல்லப்படுகிற நிலையில் சில மாதங்களாக அந்த குழாய்களில் இருந்து குடிநீர் கசிந்து வீணாக ஆற்றில் விழுகிறது.

இதனால் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் அளவு குறைய வாய்ப்புள்ளதால் உடனடியாக இதனை சரி செய்ய வேண்டுமென பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us