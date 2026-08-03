/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ சேதமான ராணியூர் ரோடு வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
ADDED : ஆக 02, 2026 11:48 PM
அ நிறம் | அளவு
சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே ஒய்யவந்தான் விலக்கில் இருந்து ராணியூர் வரை கடந்த 2024ல் போடப்பட்ட ரோடு சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக மாறிவிட்டன.
நாட்டரசன்கோட்டை அருகே ஒய்யவந்தான் விலக்கில் இருந்து ராணியூருக்கு ரூ.1 கோடியில் 2024ல் ரோடு போடப்பட்டது. ராணியூர் வரை 2.5 கி.மீ., துாரத்தில் அமைத்துள்ளனர். இந்த ரோடு வழியாகவே விஜயமாணிக்கம், ராணியூர், சாத்தனி, உடைவயல், ஒய்யவந்தான், பேச்சாத்தகுடி, வெட்டிக்குளம் கிராம மக்கள் சென்று வரவேண்டும். ரோடுபோட்டு 2 ஆண்டே ஆன நிலையில் சேதமடைந்துவிட்டதால், வாகன ஓட்டிகள் இந்தரோட்டில் செல்ல முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.