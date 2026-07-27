/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ மானாமதுரையில் ஆடித்தபசு விழா
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM
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மானாமதுரை:மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி,சோமநாதர் கோயிலில் ஆடித்தபசு திருவிழா கடந்த மாதம் 18ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
நேற்று முன்தினம் ஆடி தேரோட்ட விழா நடைபெற்றது.அம்மன் தவக்கோலத்தில் கோயில் முன் அமைக்கப்பட்டிருந்த மண்டகப்படியில் எழுந்தருளினார். மாலை 6:30 மணிக்கு சோமநாதர் சுவாமி பிரியாவிடையுடன் ரிஷப வாகனத்தில் அம்மனுக்கு காட்சியளித்தார். அம்மனுக்கும், சுவாமிக்கும் மாலைகள் மாற்றப்பட்டு தீபாராதனை நடந்தது. இன்று சந்தன காப்பு உற்சவத்துடன் ஆடித்தபசு திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது.