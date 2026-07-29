திருப்புவனத்தில் தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பிகளால் ஆபத்து
திருப்புவனத்தில் தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பிகளால் ஆபத்து
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:16 AM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் பல தெருக்களில் மின் இணைப்பு வயர் மிகவும் தாழ்வாக செல்வதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
திருப்புவனம் நெல்முடிக்கரை துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து நகர் முழுவதும் மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.நகர்ப்புறங்களில் மின் வாரியம் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை 7 மீட்டர் உயரம் கொண்ட மின் கம்பங்களையே பயன் படுத்தினர்.
அதில் இருந்து தான் வீடுகள், கடைகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டன. சிமென்ட், பேவர் பிளாக், தார்ச்சாலை அமைத்ததால் பல தெருக்களில் சாலைகளின் உயரம் அதிகரித்து விட்டன. 3 அடி உயரம் வரை அதிகரித்ததால் வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மின் இணைப்புகள் மிகவும் தாழ்வாக நடந்து செல்பவர்களின் கைக்கு எட்டும் உயரத்தில் உள்ளது.
நகர் விரிவாக்கத்திற்கு ஏற்ப மின் கம்பங்களின் உயரத்தையும் அதிகரித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் மின் வாரியம் இதுவரை எந்த இடத்திலும் மின் கம்பங்களின் உயரத்தை அதிகரிக்க வில்லை. அதிக உயரம் கொண்ட மின்கம்பங்களை பொருத்தவும் இல்லை.
இதனால் எந்த வாகனமும் தெருக்களில் செல்ல முடிவதில்லை. ஒரே மின் கம்பத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட மின் இணைப்புகள் வழங்கி உள்ளனர். இதனால் பழுது பார்ப்பதிலும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. மாவட்ட மின்வாரியம் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள மின்கம்பங்களின் உயரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும், ஒரே மின் கம்பத்தில் அதிகளவு இணைப்புகள் வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்.