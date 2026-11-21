UPDATED : நவ 20, 2026 02:18 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:16 PM
கண்டவராயன்பட்டி: திருப்புத்துார் ஒன்றியம் கண்டவராயன்பட்டியில் பிலவாய் கண்மாய் அருகிலுள்ள திறந்தவெளி சமுதாயக் கிணற்றை சுற்றி தடுப்பு கம்பி வலை அமைக்க கிராமத்தினர் கோரியுள்ளனர்.
கண்டவராயன்பட்டியிலுள்ள பிலவாய் கண்மாய் கரை வழியாக தைப்பூச பாதயாத்திரையாக நகரத்தார் காவடி 400 வருடங்களுக்கும் மேலாக நாட்டார் கண்டசித்தி விநாயகர் கோயிலுக்கு வந்து பூஜை செய்து வருகின்றனர். இந்த கரை ஓரமாக திறந்த வெளி சமுதாயக்கிணறு உள்ளது. கண்மாய் கரையும், கிணறும் சமமாக உள்ளது. முன்பு ஒருவர் தவறி விழுந்து இறந்துள்ளார். ஆனாலும் அதை பாதுகாப்பாக மூடவில்லை.
தற்போதும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதால் அடிக்கடி ஆட்டுக்குட்டி, மாடுகள் கிணற்றில் விழுவதும் சாரைக்கயிறு கட்டி மேலே இழுப்பதும் தொடர்ந்து நடக்கிறது.
மேலும், கண்மாய் கரை ஓரம் டூ வீலர்களில் பலரும் செல்கின்றனர். இதனால் விபத்து நடக்கும் முன்னர் தைப்பூச பாத யாத்திரை துவங்கும் முன்பு சமுதாயக் கிணற்றை சுற்றிலும் முட்கம்பி வேலி அமைத்தும், மேலே கம்பி தடுப்பால் மூடவும் கிராமத்தினர் கோரியுள்ளனர்.