திருப்புத்துாரில் குறையும் வீடு தோட்டங்கள்

UPDATED : நவ 14, 2026 05:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:00 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் நகரில் அதிகரித்து வரும் குரங்குகளின் தொல்லையால் வீட்டில் தோட்டங்கள் அமைப்பது குறைந்து வருகிறது.
திருப்புத்தூர் பகுதியில் நடுத்தெருவில் அலைபேசி கோபுரத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குரங்குகள் குடியேறின. தற்போது குரங்குகள் பெருகி நகரின் பெரும்பாலான தெருக்களில் வசிக்கின்றன. குறிப்பாக புதுக்கோட்டை ரோடு குடியிருப்பு, அகிழ்மனைத்தெரு, இடையர் தெரு,நடுத்தெரு, அஞ்சலகத் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இவை கேபிள் டிவி வயர்களில் தொங்கிக் கொண்டே பல இடங்களுக்கு செல்வதால் கேபிள் டிவி பிரச்னை ஏற்படுகிறது. மேலும் வீடுகளில் உணவுப் பொருட்களை எடுத்துச் செல்கின்றன. அத்துடன் வீட்டுத் தோட்டங்களில் உள்ள பழ மரங்களில் காய்களை பறித்து வீசுகின்றன.
இதனால் தோட்டத்தின் பலன் இல்லாமல் வீடு உரிமையாளர்கள் தவிக்கின்றனர். குரங்குகளிடமிருந்து மரங்களை பாதுகாக்க முடிவதில்லை. மேலும் தோட்டத்து மரத்திலிருந்து வீடுகளுக்குள் செல்வதால் மரங்களை வெட்டி வருகின்றனர். பலரும் தோட்டங்களில் உள்ள பலன் தரும் மரங்களையை அகற்றி விட்டனர். புதிய தோட்டங்கள் அமைக்கவும் பலரும் தயங்குகின்றனர். இதனால் நகரிலுள்ள குரங்களை அகற்ற வனத்துறை,பேரூராட்சியினர் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.