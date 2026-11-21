ஜி.ஆர்.,வகை பத்திரப்பதிவு தாமதம் சொத்தை விற்க முடியாமல் தவிப்பு
ஜி.ஆர்.,வகை பத்திரப்பதிவு தாமதம் சொத்தை விற்க முடியாமல் தவிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 04:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:54 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரையில் ஜி.ஆர்.,வகை சர்வே நம்பர்களை கணினியில் ஏற்றுவதில் தொடர்ந்து தாமதம் ஏற்பட்டு வருவதால் சொத்துக்களை விற்கவும் முடியாமல், வாங்கவும் முடியாமல் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். கலெக்டர் கொடுத்த உத்தரவாதம் முடிந்து ஒரு மாதம் ஆன நிலையில் எப்போது பத்திரப்பதிவு துவங்குமோ என்ற எதிர்பார்ப்பில் மக்கள் உள்ளனர்.
மானாமதுரை, இளையான்குடி, திருப்புவனம், சிங்கம்புணரி, திருப்புத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஜி.ஆர். வகை சர்வே நம்பர்களுக்கு உட்பட்ட சொத்துக்களை வாங்கவும்,விற்கவும் பத்திரப்பதிவு செய்ய முடியாமல் பொதுமக்கள் நீண்ட காலமாக சிரமங்களைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
ஜி.ஆர். வகை சொத்துக்களுக்கு புதிய சர்வே எண் வழங்கி, அவற்றை தமிழக அரசின் தமிழ் நிலம் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல் காரணமாக, சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்களைப் பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் பதிவு செய்ய முடியாத நிலை நீடித்து வருகிறது.
ஜி.ஆர். சர்வே நம்பருக்கு உட்பட்ட சொத்துக்களைப் பதிவு செய்வதில் நிலவி வந்த தடையை நீக்கக் கோரி இளையான்குடி பகுதி பத்திர எழுத்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதையடுத்து உடனடியாக இளையான்குடிக்குட்பட்ட ஜி.ஆர். வகை சர்வே நம்பர்களை தமிழ் நிலம் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு பத்திரப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.
இதையடுத்து மானாமதுரையிலும் உடனடியாக ஜி.ஆர்., வகை சர்வே நம்பர்களை தமிழ் நிலம் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டுமென பொதுமக்களும், பத்திர எழுத்தர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்ததோடு மட்டுமில்லாமல் மானாமதுரை அருகே உள்ள மேலநெட்டூர் கிராமத்தில் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற மக்கள் தொடர்பு முகாமில் மாவட்ட கலெக்டர் ஆகாசை சந்தித்து முறையிட்டனர். இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் மானாமதுரையிலும் ஜி.ஆர்., வகை பத்திரப்பதிவு துவங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார். ஆனால் அவர் உறுதி அளித்து ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் தற்போது வரை மானாமதுரையில் ஜி.ஆர்., வகை சர்வே நம்பர்களை தமிழ் நிலம் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய முடியாமல் இருப்பதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கூறியதாவது:
மானாமதுரையில் ஜி.ஆர்., வகை சர்வே நம்பர்களை தமிழ் நிலம் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கு ஒரு ஊழியர் மட்டுமே நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதால் மிகவும் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டால் மாவட்ட நிர்வாகம் ஒரு ஊழியரை மட்டுமே நியமனம் செய்துள்ள நிலையில் மற்ற பணிகளிலும் அவரை ஈடுபடுத்துவதால் ஜி.ஆர்., வகை சர்வே நம்பர்களை கணினியில் ஏற்றுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருவதாக கூறுகின்றனர். தற்போது வரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் நாங்கள் சொத்துக்களை விற்க முடியாமல் கடந்த 8 மாதங்களுக்கும் மேலாக அவதிப்பட்டு வருகிறோம். ஆகவே மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக மானாமதுரையில் ஜி.ஆர்., வகை சர்வே நம்பர்களை கணினியில் பதிவேற்றம் செய்து பத்திரப்பதிவை துவங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.