வழங்கல் பறவைகள் சரணாலய மக்களுக்கு இனிப்பு 48 ஆண்டுகளாக பட்டாசு வெடிப்பு இல்லை
வழங்கல் பறவைகள் சரணாலய மக்களுக்கு இனிப்பு 48 ஆண்டுகளாக பட்டாசு வெடிப்பு இல்லை
UPDATED : அக் 31, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:56 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் அருகே வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயத்திலுள்ள கொள்ளுக்குடிப்பட்டி,வேட்டங்குடி கிராம மக்களுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு வனத்துறையினர் இனிப்பு வழங்கினர்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தின் ஒரே பறவைகள் சரணாலயமாக வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் உள்ளது. இங்கு 38.4 எக்டேர் பரப்பளவில் கொள்ளுக்குடிப்பட்டி,13.6 எக்., பரப்பளவில் சின்னக் கொள்ளுக்குடிப்பட்டி, 6.3 எக்., பரப்பளவில் வேட்டங்குடி கண்மாய்கள் உள்ளன. அதில் கொள்ளுக்குடிப்பட்டி கண்மாய்க்கு அதிகமான பறவைகள் வலசை போதல் ஆக வருகின்றன. ஆக., இறுதியில் பறவைகள் வருகை துவங்கி கண்மாய்களிலுள்ள மரங்களில் கூடு கட்டி இனவிருத்திக்கு பின்னர் கோடை காலத்தில் சென்று விடும்.
22 வகையான கொக்கு,நாரை,வாத்து இனப்பறவைகள் குளிர்பிரதேச நாடுகளிலிருந்து வருகின்றன.
பறவைகளுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து வேட்டையாட விடாமல் கொள்ளுக்குடிப்பட்டி கிராமத்தினர் தடுப்பதுடன், 48 ஆண்டுகளாக தீபாவளி உள்ளிட்ட முக்கிய நிகழ்வுகளில் வெடி,வெடிப்பதையும் தவிர்க்கின்றனர்.
பறவைகளை பாதுகாக்கும் கிராமத்தினரை கெளரவிக்கும் விதமாக வனத்துறையினர் ஆண்டுதோறும் தீபாவளியை முன்னிட்டு இனிப்பு வழங்குவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாததால் சிறிய எண்ணிக்கையில் சாம்பல் கூழைக்கடா, சின்னசீழ்க்கைச்சிறகி, நீலச்சிறகி, நத்தைக்கொத்திநாரை, மஞ்சள் மூக்கு நாரை, நாமக்கோழி, அரிவாள் மூக்கன் உள்ளிட்ட பறவைகள் வந்துள்ளன.
தீபாவளியை முன்னிட்டு நேற்று காலை சரணாலய கிராமங்களுக்கு மாவட்ட வன அலுவலர் மகேந்திரன் கிராமத்தினருக்கு இனிப்பு வழங்கினார்.சரணாலயப் பெயரில் கொள்ளுக்குடிப்பட்டியை இணைக்கும் கோரிக்கை பரிசீலனையில் உள்ளதாகவும் கிராமத்தினரிடம் தெரிவித்தார். கிராம பிரமுகர்கள், வனச்சரக அலுவலர் சிக்கந்தர்பாட்சா, வனவர் பிரவீன், வனக்காப்பாளர் ஞானசேகரன்,வனக்காவலர் ரவிச்சந்திரன் வனத்துறையினர் பங்கேற்றனர்.