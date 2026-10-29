குழாய் பராமரிப்பு பள்ளங்களை சிமென்ட் கலவையால் மூட கோரிக்கை
குழாய் பராமரிப்பு பள்ளங்களை சிமென்ட் கலவையால் மூட கோரிக்கை
UPDATED : அக் 28, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:55 PM
திருப்புத்தூர்: திருப்புத்துாரில் குடிநீர்திட்ட குழாய் பராமரிப்பிற்கு பின்னர் ரோடுகளில் உள்ள பள்ளத்தை சிமென்ட் கலவை மூலம் உடனடியாக மூட நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.
திருப்புத்தூரில் அம்ரூத் 2.0 குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துவக்கப்பட்ட இத்திட்டப்பணிகளில் குழாய் பதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் குழாய் விரிசல், குடிநீர் வராத பகுதிகளில் மீண்டும் பதிக்கப்பட்ட குழாய்களை எடுத்து பராமரித்து வருகின்றனர். மேலும் புதிய இணைப்பிற்கும் குழாய் பதிக்க பள்ளம் தோண்டப்படுகிறது. இதனால் பெரும்பாலான சாலைகளில் குழாய் பதித்த பகுதிகள் மீண்டும் பள்ளமாகியுள்ளன. தற்போது மழை காலம் துவங்கியுள்ள நிலையில் மழைநீரால் அந்தப் பள்ளம் மண் இறங்கி மேலும் ஆழமாகி வருகிறது.
அந்த பள்ளங்களில் மழைநீர் நிரம்பி விடுவதால், பள்ளம் தெரியாமல் இருசக்கர வாகனப் போக்குவரத்தின் போது பள்ளத்தில் விழுந்து வாகனங்கள் விபத்துக்குள்ளாகின்றன. இதனால் குடிநீர் திட்டத்தில் குழாய் பராமரிப்பு முடிந்தவுடன் பள்ளங்களில் முன்பு போல சிமென்ட் கலவை மூலம் பள்ளத்தை உடனடியாக மூட பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.