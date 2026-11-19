அவசியம்... காரைக்குடி – மேலுார் பைபாசில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பிள்ளையார்பட்டிக்கென கட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை
அவசியம்... காரைக்குடி – மேலுார் பைபாசில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பிள்ளையார்பட்டிக்கென கட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை
UPDATED : நவ 17, 2026 05:31 PM
ADDED : நவ 17, 2026 05:26 PM
பிள்ளையார்பட்டி:
சிவகங்கையின் முக்கிய ஆன்மிக சுற்றுலா தலமான பிள்ளையார்பட்டியில் 4 வழிச்சாலைக்கு அருகில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட்டை அரசு கட்டித்தர வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மாவட்டத்தில் ஆண்டு முழுவதும் பக்தர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்லும் முக்கிய ஆன்மிக தலமாக பிள்ளையார்பட்டி உள்ளது. விடுமுறை நாட்கள், சுப தினங்கள், விரத காலங்களில் இங்கு பக்தர்கள் வருகை அதிகரித்து காணப்படும். அரசு, தனியார் பஸ்கள், வேன்கள் மட்டுமின்றி சுற்றுலா பஸ்களும் அதிகளவில் வந்துசெல்கின்றன. இதனால் பிள்ளையார்பட்டியில் பஸ்களை நிறுத்துவதற்குரிய அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வசதிகளை அரசு செய்து கொடுக்கவில்லை. அதேநேரம் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகளுக்கு எந்தவித அடிப்படை வசதிகளும் செய்து கொடுக்காமல், பஸ்களும் பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் வந்து செல்லாமல், அரசு நிதியை வீணடித்து விட்டனர். இதனால் காலப்போக்கில் இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் டூவீலர்களை நிறுத்தும் ஸ்டாண்ட் போல் மாறிவிட்டன. தற்போதைய பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகள் தங்கும் அறைகள் கட்டியும், பக்தர்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்கு தரமற்ற முறையில் அமைத்துள்ளனர்.
* 4 வழிச்சாலையில் நவீன பஸ் ஸ்டாண்ட்:
எனவே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் பக்தர்கள் வருகையை பொறுத்து, தற்போதுள்ள பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு மாற்றாக காரைக்குடி -– மேலுார் பைபாஸ் ரோட்டின் அருகே பிள்ளையார்பட்டிக்கு பின் பகுதியில் அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டித்தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைத்தால் பஸ்கள் வந்து செல்வதற்கு ஏற்ப நான்கு வழிச்சாலையில் இருந்து இருபுறமும் சர்வீஸ் ரோடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே அடுத்த 50 ஆண்டிற்கான திட்டத்தை வகுப்பது போல், பிள்ளையார்பட்டிக்கு பக்தர்கள் வந்து செல்லவும், அவர்களது ஆம்னி பஸ்கள், வேன்களை நிறுத்த ஏதுவாகவும், ஆட்டோ, கார் நிறுத்தும் இடம், தங்கும் விடுதிகள், குளியல் அறை, கழிப்பிடம் உட்பட அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் பெரிய அளவிலான பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டித்தர அரசு முன்வரவேண்டும். குறிப்பாக அரசு நிதியுடன், சுற்றுலாத்துறை வளர்ச்சி நிதியை பயன்படுத்தி இங்கு புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டித்தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.