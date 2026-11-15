கோயில்களில் தொகுப்பூதிய பணியாளர் பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தல்
கோயில்களில் தொகுப்பூதிய பணியாளர் பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
சிவகங்கை: தமிழக கோயில்களில் பணிபுரியும் தொகுப்பூதிய பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், என தமிழ்நாடு திருக்கோயில் தொழிலாளர்கள் யூனியன் மாநில தலைவர் பரணிதரன் தெரிவித்தார்.
சிவகங்கை மாவட்டம் கொல்லங்குடியில் தமிழ்நாடு திருக்கோயில் தொழிலாளர்கள் யூனியன் தென்மண்டல பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற மாநிலத் தலைவர் பரணிதரன் பேசியதாவது: கோயில் பணியாளர்களுக்கு நகர ஈட்டுப்படி மற்றும் வீட்டு வாடகைப்படியை உயர்த்த வேண்டும். 3 ஆண்டு நிறைவு செய்த தினக்கூலி தொகுப்பூதிய பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். மாநில மைய நிதியை உருவாக்கி கோயில் பணியாளர்களுக்கு மாதம் முதல் தேதியில் சம்பளம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தை ரூ.7850ஆக வழங்க வேண்டும். அதற்கு அகவிலைப்படியும் வழங்க வேண்டும். பணியாளர்களின் விருப்பத்தின் பேரில் மட்டுமே பணியிட மாறுதல் செய்ய வேண்டும். 50 வயது கடந்த பணியாளர்களை பணியிட மாறுதல் செய்வதில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் என்றார்.