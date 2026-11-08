கண்டவராயன்பட்டியில் நெற்களம் அமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : நவ 07, 2026 04:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:16 PM
கண்டவராயன்பட்டி: திருப்புத்துார் ஒன்றியம் கண்டவராயன்பட்டியில் புதிய நெற்களம் அமைக்க விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர்.
கண்டவராயன்பட்டியில் ஆண்டு தோறும் பிலவக் கண்மாய் மூலம் 230 ஏக்கர், பதுவயல் மூலம் 75 ஏக்கர், நாகமுத்தி ஏந்தல் மூலம் 100 ஏக்கர், பள்ளிமுட்டி கண்மாய் மூலம் 50 ஏக்கர் நெல் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. நெல் அடிக்க இரு நெல் களங்கள் இருந்தன. பல ஆண்டு கால பயன்பாட்டில் களங்கள் சேதமடைந்து விட்டன. தற்போது பயன்படுத்த முடியாமல் உள்ளன. இதனால் புதிதாக இரு நெற்களங்கள் கட்ட இப்பகுதி விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர்.
இது குறித்து பல முறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. மழை பொய்த்து பாசனம் குறைந்துள்ள நிலையிலும் பலர் வயல்களில் நோடி நெல் விதைத்துள்ளனர். அவர்களுக்கு கள வசதி இல்லாததால் பின்னர் சிரமம் ஏற்படும் என்று கூறுகின்றனர். இதனால் பழைய களம் மேம்படுத்தவும், பிள்ளையார்கோயில் பின்புறம் உள்ள களத்தை புதுப்பிக்கவும் விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர்.