/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/டெங்கு காய்ச்சல் :இளைஞர் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 03:37 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:24 PM
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திருப்புவனம்: மடப்புரம் ஊராட்சி கலுங்குபட்டியில் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சீதோஷ்ண நிலை மாற்றம் காரணமாக தொற்று பரவி வருகிறது. கிராமப்புறங்களில் காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. கலுங்குபட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அருண்பாண்டியன் 28, தனியார் செங்கல் சேம்பரில் பணியாற்றும் இவர் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டார். பரிசோதனையில் டெங்கு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து சிவகங்கை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
கலுங்குபட்டி கிராமத்தில் பூவந்தி சுகாதார துறை அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்தனர். கிராமம் முழுவதும் பிளீச்சிங் பவுடர் துாவப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.